Szabo Odon (UDMR): Nu mai exista o autoritate de moralitate in presa romaneasca; fake news-urile primeaza

Deputatul UDMR Szabo Odon sustine ca nu mai exista o ''autoritate de moralitate'' in presa romaneasca, de aceea fake news-urile primeaza, si propune o dezbatere publica pe acest subiect, potrivit Agerpres."In aceasta lume in care este foarte clar ca apar foarte multe informatii, nu mai exista o autoritate de moralitate in presa romaneasca sau mai multe autoritati de moralitate. Si, in acest moment, fake news-urile sunt cele care primeaza. Ar trebui gandit ce sa facem si cum am putea reglementa ... citește toată știrea