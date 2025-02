Tanczos: Avem 2 miliarde pentru ajutorul care va fi acordat pensionarilor. Nu s-a discutat modalitate de plata, o data sau mai multe transe, nu s-a discutat un prag. In 1-2 saptamani, Ministerul Muncii va veni cu o analiza

Guvernul a alocat in buget 2 miliarde de lei pentru plata unui ajutor one-off (o singura data) catre pensionarii cu venituri mici, dar pana in prezent nu s-a discutat modalitatea de plata, daca se va plati o data sau in mai multe transe, nu s-a discutat vreun prag de venit sub care sa se acorde acest ajutor, a declarat astazi ministrul Finantelor, Banra Tanczos. Acesta a spus ca in 1-2 saptamani dupa aprobarea bugetului, Ministerul Muncii, in atributiile caruia intra acordarea ajutorului, va ... citește toată știrea