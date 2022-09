Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta modificari in ceea ce priveste finantarea programului Rabla Local, desfasurat prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in sensul majorarii contributiei financiare suportate de AFM in favoarea bugetelor locale, relateaza News.ro.Astfel, primariile ar urma sa suporta doar 20-25% din bonusul de 3000 de lei pentru casarea unei masini vechi si nu jumatate, asa cum s-a propus initial. Ministrul admite ca are in vedere schimbarile dupa ce la reuniunea ... citeste toata stirea