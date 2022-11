TANCZOS BARNA:"Autoritatile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru biciclisti in valoare de 755 milioane de lei"

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma, vineri, ca, in doar doua minute, autoritatile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru biciclisti in valoare de 755 milioane de lei. "Arata un interes crescut pentru o mobilitate sustenabila", a transmis ministrul, potrivit News.ro."Romania va avea 890 kilometri noi de piste pentru biciclete. Astazi, in doar doua minute de la lansarea programului, autoritatile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru biciclisti in ... citeste toata stirea