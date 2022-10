TANCZOS BARNA, MINISTRUL MEDIULUI: "Plajele de pe litoral raman, deocamdata, in proprietatea publica a statului"

Plajele de pe litoral vor ramane in administrarea exclusiva a statutului, prin Apele Romane, a declarat, ieri, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, la finalul unei intalniri pe care a avut-o, impreuna cu Daniel Cadariu - ministrul Antreprenoriatului si Turismului, la Constanta cu primarii localitatilor de la tarmul Marii Negre."Suntem in plin proces de implementare a unor proiecte de anvergura fara precedent, care vor genera noi portiuni mari de plaja si, in aceasta perioada ... citeste toata stirea