Vineri a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala - Casa Verde Fotovoltaice, pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov. Bugetul de 99.860.000 de lei alocat acestei regiuni a fost rezervat integral in primele noua minute prin inscrierea unui numar de 4.993 de persoane fizice, anunta ... citeste toata stirea