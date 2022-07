TANCZOS BARNA: "Protectia mediului nu este obligatia doar a unor state"

Protectia mediului nu este obligatia doar a unor state, ci toate tarile trebuie sa isi asume un rol, de aceea voi sublinia, la New York, ca toate obiectivele de dezvoltare durabila trebuie sa fie in concordanta cu caracteristicile economice si sociale ale comunitatilor noastre locale, sustine ministrul Mediului, Barna Tanczos, care va conduce in SUA delegatia Romaniei la reuniunea Forumului Politic la Nivel Inalt privind Dezvoltarea Durabila, potrivit Agerpres.Conform unui comunicat al ... citeste toata stirea