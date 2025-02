Tanczos Barna: "Trebuie sa fim pregatiti sa participam la reconstructia Ucrainei"

Companiile din tara noastra, private sau de stat, trebuie sa fie pregatite sa participe la procesul de reconstruire a Ucrainei, a afirmat, ieri, Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, cu ocazia evenimentului ce a marcat listarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a ultimei emisiuni de titluri de stat Fidelis.Ministrul a spus: "Suntem tara care va avea cea mai mare oportunitate in momentul in care in Ucraina va incepe un proces de reconstruire, iar companiile romanesti trebuie sa beneficieze de ... citește toată știrea