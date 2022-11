TARGUL DE TURISMMinistrul Cadariu recunoaste ca autoritatile nu au promovat cum trebuie Romania

Targul de Turism al Romaniei - editia de toamna se desfasoara in Bucuresti, la Romexpo, pana pe 13 noiembrie. Evenimentul este organizat de Romexpo in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism. Targul are un grad de internationalizare de 27%, la eveniment fiind prezenti reprezentanti din noua tari: Bulgaria, Canada, Egipt, Israel, Japonia, Maldive, Palestina, Romania si Turcia. Conform organizatorilor, la aceasta editie a TTR, 86 de ... citeste toata stirea