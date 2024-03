Tarile NATO ar putea trimite trupe in Ucraina fara ca alianta sa devina automat parte la conflict. Un raport al Bundestagului arata ca nu este incalcat dreptul international

Potrivit Serviciului de expertiza al Bundestagului, trimiterea de trupe terestre de catre o tara NATO in Ucraina nu ar face automat ca toate celelalte tari NATO sa devina parte la conflict."In cazul in care statul membru NATO actioneaza unilateral, in afara unei operatiuni decise de NATO si in afara structurilor de comanda militara ale NATO, Alianta Nord-Atlantica in ansamblu, nici celelalte state membre nu devin parti la conflict", se arata in raportul expertilor germani, consultat de agentia ... citește toată știrea