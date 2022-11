TAROM merge mai departe in procesul pe zona zborurilor charter. Acuzatii de cartel

Operatorul aerian national TAROM a decis sa continue procesul impotriva unei amenzi de 16,62 milioane de lei a Consiliului Concurentei, din septembrie 2020, aplicata pentru ca ar fi facilitat schimbul de informatii privind componente ale politicii de pret ale agentiilor de turism sanctionate de institutie in decembrie 2018. In acest sens, compania a atacat cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie o hotarare a Curtii de Apel Bucuresti din luna ianuarie a acestui an, prin care magistratii ... citeste toata stirea