Tatian Diaconu, CEO Nhood, dezvoltator Coresi Brasov: Din partea noastra, a dezvoltatorilor, ne gasim intr-o perioada de platou. Am facut cardio cam 10 luni pana acum, intens, cu o piata destul de volatila

Dezvoltatorii imobiliari se afla intr-o perioada de platou, dupa ce in ultimele 10 luni, preturile materialelor de constructii au fost foarte volatile, a spus Tatian Diaconu, CEO Nhood, dezvoltator Coresi Brasov, in cadrul Conferintei ZF Investiti in Romania, organizata la Brasov, un proiect al Ziarului Financiar si CEC Bank."Din partea noastra, a dezvoltatorilor, ne gasim intr-o perioada de platou. Am facut cardio cam 10 luni pana acum, intens, cu o piata destul de volatila. In primul rand ... citeste toata stirea