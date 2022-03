Telekom, Atos, Elbit si Metaminds, printre candidatii unei licitatii MApN pentru un sistem de protectie cibernetica

Mai multe firme si-au depus candidatura la Ministerul Apararii Nationale (MApN) pentru furnizarea unui sistem specializat de protectie cibernetica, contract estimat la 17,15 milioane de lei, fara TVA, care va fi livrat in termen de 11 luni de la data atribuirii.Potrivit datelor remise Profit.ro de Directia generala pentru armamente din cadrul MApN, candidaturile au fost depuse de Atos Convergence Creators (cu subcontractant Atos IT Solutions and Services), Elbit Systems C4I and Cyber Ltd, ... citeste toata stirea