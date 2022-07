Telekom pierde procesul amenzii ANCOM, aplicata pentru ca nu ar fi respectat gradul de acoperire cu semnal de voce mobila pe teritoriul Romaniei

Telekom Romania Mobile Communications (fost Cosmote) a pierdut la prima instanta procesul in care a contestat o amenda de 700.000 lei, aplicata de autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) in 2019. Amenda a fost aplicata cu argumentul ca operatorul nu ar fi respectat conditiile din licenta de telefonie mobila, care obliga sa acopere populatia Romaniei in proportie de cel putin 98%."Ca urmare a participarii la procedura de selectie competitiva in vederea acordarii drepturilor de ... citeste toata stirea