Temperaturi apropiate de normalul perioadei in urmatoarele patru saptamani - prognoza

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale perioadei in cea mai mare parte a tarii, in urmatoarele patru saptamani, in timp ce regimul pluviometric va avea o tendinta deficitara in regiunile vestice si sudice, conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru perioada 14 octombrie - 11 noiembrie 2024.Astfel, in saptamana 14 - 21 octombrie 2024, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, ... citește toată știrea