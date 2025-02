Tendintele suveraniste ale lui Antonescu

In contextul alegerilor prezidentiale din 2025, Crin Antonescu, candidatul coalitiei PSD-PNL-UDMR, a revenit in prim-planul politicii romanesti dupa o absenta de aproximativ un deceniu. Chiar daca reprezinta candidatul a trei partide considerate pro-europene, Crin Antonescu a introdus in discursul sau critici la actualele tendinte globaliste si a subliniat importanta pastrarii identitatii nationale.La recentul Congres extraordinar al PSD care i-a validat sustinerea candidaturii, Crin Antonescu ... citește toată știrea