Tensiunea la granita Romaniei creste: Presedintele american Joe Biden a anuntat ca Rusia va invada Ucraina. Macron a spus ca va trimite trupe suplimentare in Romania

Presedintele american Joe Biden a spus intr-o conferinta ca Vladimir Putin va invada Ucraina, dar nu doreste un razboi in toata regula, scrie BBC.Potrivit presedintelui american, orice miscare militara a Rusiei va avea un raspuns rapid si sever din partea Vestului.Rusia are peste 100.000 de soldati la granita cu Ucraina, dar respinge ipoteza unei invazii. Presedintele Putin a facut o serie de cerinte Vestului, insistand ca Ucraina sa nu fie primita in NATO si ca alianta sa opreasca ... citeste toata stirea