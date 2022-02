TENSIUNI IN RANDUL MINORITATII MAGHIAREUDMR, acuzata de jocuri anti-europene

Un grup de intelectuali maghiar a acuzat, ieri, intr-o conferinta de presa online, ca UDMR s-a transformat intr-un "reprezentant FIDESZ" (n.r.- formatiunea politica condusa de premierul Viktor Orban) in Romania si ca a suprimat democratia pluralista din interiorul organizatiei, potrivit informatiilor oferite de g4media.ro. Demersul grupului de intelectuali are loc in contextul in care in 3 aprilie sunt programate alegeri parlamentare in Ungaria, scrutin la care sunt asteptati sa voteze si o ... citeste toata stirea