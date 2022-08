Tensiunile continua: Avioane si nave militare chineze au fost depistate in apropierea Taiwanului

Cel putin 17 avioane militare chineze si sase nave s-au apropiat, vineri, de spatiul Taiwanului, anunta Administratia de la Taipei, in contextul persistentei tensiunilor generate de vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi.Ministerul Apararii de la Taipei a comunicat vineri ca 17 avioane militare chineze au fost detectate in apropierea Taiwanului, iar opt au depasit linia mediana din Stramtoarea Taiwan, conform agentiei Reuters. De asemenea, in apropierea Taiwanului ... citeste toata stirea