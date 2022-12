Tensiunile escaladeaza alarmant: Kosovo cere interventia fortelor conduse de NATO din cauza cresterii tensiunilor etnice

Premierul din Kosovo a indemnat trupele conduse de NATO sa intervina dupa ce protestatarii minoritari sarbi au blocat drumurile si barbati inarmati necunoscuti s-au luptat cu politia in weekend, pe fondul tensiunilor etnice in crestere in nordul agitat al tarii, potrivit CNN.Solicitarea a fost facuta in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc duminica la Pristina. Premierul Albin Kurti a cerut Fortei Kosovo (KFOR), o forta internationala de mentinere a pacii condusa de NATO, sa ... citeste toata stirea