Tentativa de asasinat in Slovacia: Premierul Robert Fico a fost impuscat in plina strada

Premierul slovac Robert Fico a fost impuscat si ranit miercuri in orasul Handlova, potrivit presei locale.Mai multe focuri de arma au fost trase asupra lui Fico in timp ce acesta saluta oamenii dupa o sedinta de guvern, au relatat agentia nationala de stiri a tarii, TASR, si alte agentii media locale. El a fost transportat de urgenta la spital, iar la ora redactarii acestei stiri, starea sa este grava. Presa locala a declarat ca un suspect a fost retinut in urma impuscaturilor din fata casei ... citește toată știrea