Teofil Muresan, E-INFRA: Pana la finalul anului viitor vom avea 100 MW in solare. Preocuparea noastra in urmatorii trei ani va fi energia verde

Electrogrup Infrastructure (E-INFRA), grup activ in domeniul infrastructurii energetice si de telecomunicatii, termina anul cu un portofoliu de proiecte solare de 45 MW, obiectivul pentru anul viitor fiind de a ajunge la o capacitate instalata de 100 MW. Electrogrup Infrastructure (E-INFRA) reuneste activitatile Electrogrup, Direct One, Nova Power & Gas, Wesee si Netcity, companii active in domeniul proiectelor de infrastructura energetica si de telecomunicatii. Pentru finalul acestui an, ... citeste toata stirea