Terhes: Respect decizia CCR, care este autoritatea ce garanteaza suprematia Constitutiei in Romania

Presedintele Partidului National Conservator Roman (PNCR), Cristian Terhes, afirma ca respecta decizia CCR in privinta contestatiei pe care a depus-o in privinta turului I al alegerilor prezidentiale, avand in vedere ca aceasta institutie este autoritatea ce garanteaza suprematia Constitutiei in Romania, transmite Agerpres."Curtea Constitutionala (CCR) a respins ca neintemeiata contestatia pe care am introdus-o cu privire la rezultatul turului 1 la alegerile prezidentiale, urmand ca turul 2 sa ... citește toată știrea