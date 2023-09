a(Trade Mark)In Initiativa Celor Trei Mari sunt implicate astazi Romania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Croatia, Polonia, Austria, Republica Ceha, Ungaria, Slovacia si Slovenia a(Trade Mark)Acestor state li s-a alaturat ulterior si Grecia a(Trade Mark)Cele 13 state participante la initiativa reprezinta o piata de peste 120 de milioane de persoane, iar in ansamblu, regiunea are un potential de investitii in infrastructura de peste 1.000 mld. euro.Initiativa Celor Trei Mari (3SI), o ... citeste toata stirea