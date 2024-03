TikTok, masina de facut bani pentru chinezi: Orele petrecute de utilizatori pe celebra platforma sociala le aduc chinezilor 120 mld. dolari in incasari globale. In SUA incasarile au atins 16 mld. dolari, dar americanii vor sa ii scoata de pe piata

ByteDance, compania din spatele TiKTok, este pe cale sa depaseasca Meta si sa devina cel mai mare grup de social media din lume, scrie FT. Gigantul chinez a inregistrat venituri de 120 de miliarde de dolari in 2023, in crestere cu aproximativ 40% fata de anul precedent. Cresterea a fost determinata de cresterea exploziva a TikTok, desi compania isi aduce majoritatea veniturilor din China.Spre comparatie, Meta a raportat venituri de 135 de miliarde de dolari anul trecut, in crestere cu 16% fata ... citește toată știrea