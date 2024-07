Tilvar: "Nu exista acum un orizont de timp pentru compensarea Romaniei pentru donarea sistemului Patriot Ucrainei"

Ministrul apararii roman, Angel Tilvar, a participat la primele discutii privind compensarea Romaniei pentru sistemul Patriot donat Ucrainei si a declarat joi, la Washington, ca nu exista in prezent un orizont de timp pentru primirea de catre tara noastra a unui sistem similar sau a unuia alternativ, relateaza Agerpres."Au fost discutii si alaltaieri (marti - n.r.) si ieri (miercuri - n.r.) dimineata. Alaltaieri am participat si eu si am condus prima discutie care urma sa creeze si calendarul ... citește toată știrea