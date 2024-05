Tilvar: "Sprijinul ferm pentru state precum Ucraina si Republica Moldova sunt esentiale"

Sprijinul "ferm" pentru state precum Ucraina si Republica Moldova si o abordare cuprinzatoare a securitatii in regiunea Marii Negre sunt "esentiale", pe termen scurt si mediu, in raport cu posibila evolutie a situatiei, a afirmat, vineri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, la Black Sea and Balkans Security Forum, informeaza agerpres.Potrivit sursei, "Razboiul din Ucraina a aratat necesitatea unei prezente aliate robuste, puternice, in regiunea Marii Negre, fiind foarte clara nevoia de aderare a ... citește toată știrea