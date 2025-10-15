Editeaza

Toneli, cel mai mare producator de oua, a investit 5 mil. euro intr-o fabrica de oua lichide la Costestii din Vale din Dambovita. Jumatate din productie merge la HoReCa si jumatate la industrie

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:36
14 citiri
Toneli Holding, liderul pietei oualor, detinut de investitori libanezi, a deschis o fabrica de oua lichide in localitatea Costestii din Vale din judetul Dambovita, in urma investitii de 5 milioane de euro.
"Astazi deschidem oficial fabrica de oua lichide si este un moment important pentru Toneli. Aceasta fabrica este mai mult decat o investitie, este inceputul unui nou etape si speram sa ne extindem", a spus Toni Khoury, co-fondator, Chairman of the Board si General Manager al Toneli Holding, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Dinamo a pierdut meciul amical disputat in Macedonia de Nord! Emotii cu un jucator pentru Kopic
Articol de Alexandru Tomutiu, Romeo Ene - Publicat duminica, 12 octombrie 2025 20:42 / Actualizat ...
Nazare: "Vom transmite CE raportul cu masurile din cele doua pachete adoptate"
Romania are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese ...
Sorin Grindeanu admite greselile PSD si critica reforma administrativa propusa de Guvern
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca partidul a ajuns sub pragul de 20% in ...
ActualitateBusinessSportLife Show