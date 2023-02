TONI GREBLA, PREFECTUL CAPITALEI:"Nu am de gand sa atac PUZ-urile din zone istorice"

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a declarat astazi ca nu intentioneaza sa atace in instanta cele 86 de PUZ-uri din zonele istorice, dar a mentionat ca a cerut sa ii fie puse la dispozitie documentatiile respective, dupa ce intr-o adresa a Primariei Capitalei se arata ca acestea nu ar exista in arhiva PMB, potrivit Agerpres."Nu am avut de gand si nici nu am de gand sa le atac. E un zvon in spatiul public. Aceste planuri urbanistice zonale pe zone construite protejate - e o problema daca ... citeste toata stirea