Toni Grebla: "Votul la alegerile parlamentare se va tine intr-o singura zi, in tara, in 1 decembrie"

Presedintele AEP, Toni Grebla, a declarat marti ca la alegerile parlamentare, votul se va desfasura intr-o singura zi, in 1 decembrie, iar in strainatate, pe parcursul a doua zile, respectiv sambata si duminica, 30 noiembrie si 1 decembrie, informeaza news.ro.Campania electorala incepe in data de 1 noiembrie si se incheie la 30 noiembrie 2024, ora 07:00.Toni Grebla a anuntat ca votul se va desfasura la alegerile parlamentare intr-o singura zi, in 1 decembrie, iar in strainatate, votul pentru