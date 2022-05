TOT INAINTEPSD a revenit la mici si bere

Vechile deprinderi sunt greu de abandonat, chiar si atunci cand e vorba de un partid si nu neaparat de un om. Petrecerile cu mici si bere din partea partidului, celebre cu 20-30 de ani in urma, revin in viata publica. Deocamdata, timid, pe ici pe colo, gandite si organizate la nivel mic, local. Cohortele de alegatori care mergeau incolonate la locurile destinate socializarii pe baza de gratar, cu Mircea Geoana sau Marian Vanghelie in frunte (ca sa ne referim la perioada mai recenta) inca ... citeste toata stirea