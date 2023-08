Centrul Infotrafic avertizeaza ca, duminica, se circula in conditii de ploaie torentiala cu acumulare de apa pe carosabil si vizibilitate redusa pe Autostrada Soarelui."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, in judetul Calarasi pe tronsonul kilometric 64 - 125 se circula in conditii de ploaie torentiala cu acumulare de apa pe carosabil si vizibilitate redusa", anunta Centrul Infotrafic, potrivit News.ro. ... citeste toata stirea