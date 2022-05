Trafic greu pe A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers spre Capitala

Valorile de trafic sunt ridicate, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers spre Capitala. Astfel, sunt coloane de masini la Branesti si la podurile de la Fetesti si Cernavoda, anunta Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt in crestere pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in prezent existand 3 zone aglomerate pe sensul de mers catre Capitala, in zona restrictiilor cauzate de lucrari, scrie News.ro. ... citeste toata stirea