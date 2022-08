Traficul de persoane - o problema inca nerezolvata

Autoritatile centrale s-au laudat la mijlocul lunii trecute cu faptul ca tara noastra nu mai este monitorizata privind traficul de persoane de catre Departamentul de stat al SUA. Conform raportului publicat de institutia de la Washington in 19 iulie 2022, Romania nu mai este pe Lista de Monitorizare de la Nivelul al Doilea, ci a trecut la Nivelul al Doilea, in privinta traficului de persoane.Imediat, Lucian Bode, ministrul de interne, a anuntat ca tara noastra a scapat de supravegherea SUA in ... citeste toata stirea