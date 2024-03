Traian Basescu propune reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Saptamana aceasta sta sub semnul fostilor presedinti, care dupa lungi taceri ies in public cu declaratii ample. Dupa Ion Iliescu, la rampa a iesit Traian Basescu. Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu considera ca exista o singura solutie pentru a crea un numar suficient de militari, si anume reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Traian Basescu a fost intrebat, intr-o emisiune TV, cum i se pare faptul ca dupa doi ani de razboi la granita Romania nu are rezervisti si nu produce ... citește toată știrea