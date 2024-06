Trans Sped isi intareste echipa de conducere: Tiberius Popa, manager cu experienta pe piata de IT si telecomunicatii, preia functia de CEO al companiei

Trans Sped, companie specializata in domeniile digitalizarii, fintech si automatizarii proceselor, l-a numit pe Tiberius Popa in functia de CEO. Acesta vine cu o bogata experienta manageriala in sectorul IT si telecomunicatii.Numirea vine la cateva luni dupa ce compania l-a adus in functia de presedinte CA pe Rasvan Radu, fost CEO al UniCredit Bank timp de 18 ani.Inainte de a veni la Trans Sped, Tiberius Popa a detinut functii de conducere la companii importante precum Ooredoo Group Qatar, ... citește toată știrea