Transfagarasanul si Transalpina raman inchise in weekend

Sursa: Ziarul Financiar
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:37
Drumul National 7C - Transfagarasan si DN 67C - Transalpina raman inchise in weekend, din cauza ninsorii din ultima saptamana acumulata pe carosabil.
Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata dimineata nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier.
Din cauza conditiilor meteo nefavorabile (zapada), circulatia rutiera este oprita pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - ...citește toată știrea

