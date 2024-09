Transgaz obtine noi finantari din Fondul pentru Modernizare pentru proiecte strategice si investeste 8,5 milioane de euro pentru alimentarea CET Isalnita si CET Turceni

Ministerul Energiei si Transgaz au semnat contractul de finantare pentru "Cresterea capacitatii de transport a SNT si a sigurantei in alimentarea cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Isalnita (judetul Dolj) si a Sucursalei Electrocentrale Turceni (judetul Gorj)", in valoare de aproximativ 8,5 milioane euro.Proiectul derulat de Transgaz SA are o valoare totala de 28 mil. euro, iar valoarea finantarii din Fondul pentru Modernizare este 8.464.480,00 euro."Prin semnarea acestui contract ... citește toată știrea