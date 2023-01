Transgaz pierde la prima instanta procesul impotriva unei amenzi a Consiliului Concurentei din 2020. Compania a facut deja recurs

Operatorul national de transport Transgaz a pierdut la Curtea de Apel Bucuresti un proces pe care l-a deschis impotriva unei amenzi de 34,16 milioane de lei, pe care Consiliul Concurentei a anuntat-o in decembrie 2020. Sanctiunea a fost aplicata in urma finalizarii unei investigatii declansata la sesizarea DIICOT, pentru incalcarea legislatiei romanesti si europene privind concurenta in cadrul mai multor licitatii de atribuire a unor contracte de executare de lucrari de racorduri de gaze si ... citeste toata stirea