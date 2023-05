Conpet Ploiesti (simbol bursier COTE), transportator de titei detinut majoritar de statul roman, a incheiat primele trei luni din 2023 cu un profit net de 18 mil. lei, in scadere cu 4,2% fata de rezultatul net din T1/2022 si in crestere cu 27,9% fata de rezultatul inaintat in bugetul de venituri si cheltuieli. Totodata, cifra de afaceri a crescut cu 9% de la an la an, pana la 127,7 mil. lei, fiind la acelasi nivel cu cea din BVC, conform datelor din raportul financiar trimestrial publicat la ... citeste toata stirea