Furnizorul de solutii de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri romanesti IT la nivel international si cel mai mare producator local de software, controlat de familia de antreprenori Mariuca si Florin Talpes, a cumparat firma de securitate cibernetica Horangi, din Singapore.Horangi, fondata in 2016, are 121 de angajati. Platforma sa emblematica, Horangi Warden, este o solutie in cloud care securizeaza infrastructurile critice pentru sute de organizatii, pe toate ... citeste toata stirea