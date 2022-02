Tranzactie - Fondul de investitii al antreprenorilor Iulian Circiumaru si Andrei Cretu intra in Sport Guru

Vertical Seven Group (VSG), fond de investitii al antreprenorilor Iulian Circiumaru si Andrei Cretu, a intrat in actionariatul Sport Guru, retailer de articole sportive specializate, cu vanzari de 23,7 milioane de lei in 2020. VSG detine acum o participatie de 2%, restul actiunilor fiind in proprietatea lui Mircea Valeriu Rasovan - 82% si Alexandru Catalin Cristescu - 16%, releva date analizate de Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit ... citeste toata stirea