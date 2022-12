Tranzactie in sectorul auto: Automobile Bavaria preia de la grupul romanesc Aliat dealerul BMW din Targu Mures, o afacere de 42 mil. lei

Grupul Aliat din Targu Mures, cu activitate in sectorul auto, afacere controlata de antreprenorul Alin Muresan, a vandut dealerul BMW din acelasi oras catre Automobile Bavaria. Businessul era operat prin intermediul companiei Xcars Store, cu afaceri de 42,4 mil. lei in 2021, plus 54% versus anul anterior si cu 34% mai mari decat in 2019.Omul de afaceri Alin Muresan este insa actionar in mai multe firme prin care opereaza grupul Aliat, acestea avand afaceri cumulate de peste 250 mil. lei anul ... citeste toata stirea