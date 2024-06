Tranzactie in turismul romanesc: Agentia de turism Litoralulromanesc.ro a fost cumparata de Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding, de la Ionut Nedea cu peste 21 milioane de euro

Agentia de turism Litoralulromanesc.ro, detinuta de antreprenorul local Ionut Nedea, care vinde pachete de vacanta pe litoralul autohton, a fost cumparata de Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding. Valoarea tranzactiei se ridica la 21 milioane euro.Grupul Szallas nu este la prima tranzactie pe plan local. In 2020, grupul polonez a cumparat portalul de rezervari Travelminit."Achizitia Litoralulromanesc.ro este o piatra de hotar in dezvoltarea noastra in aceasta tara. ... citește toată știrea