Tranzactie-surpriza la Bursa de Valori: 11% din Compa Sibiu a schimbat actionarii pentru 12,5 milioane de lei

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 05:38
11 citiri
O tranzactie speciala a adus luni in prim-plan actiunile Compa Sibiu (CMP), producator de componente auto listat la Bursa de Valori Bucuresti, in contextul in care un pachet de 25 de milioane de actiuni, adica 11% din capitalul companiei, a fost transferat intre investitori pentru 12,5 milioane de lei, potrivit datelor BVB agregate de Ziarul Financiar. Operatiunea a fost realizata in segmentul DEALS, unde se inregistreaza tranzactiile negociate direct intre participanti, si a reprezentat cea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

