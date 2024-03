Tranzitia energetica din Romania: un deziderat european nobil, dar care acum doar finanteaza economia chineza. Pasii urmatori? Investitii in stocare, parteneriate de business si focus pe resursele locale

a(Trade Mark)Tranzitia energetica este un deziderat nobil la nivelul Europei, dar problemele legate de echipamente genereaza un paradox, inclusiv in cazul Romaniei, avand in vedere ca fondurile europene sfarsesc prin a finanta achizitii prin care banii ajung in China sau SUA, fara a sustine de fapt economia locala, au subliniat participantii la cea de-a treia zi a conferintei ZF Power Summit 2024."Politicile, strategiile ar trebui corelate cu potentialul industriei locale. Eu, la Ministerul ... citește toată știrea