Tratatul NATO, primul obstacol in politica externa a lui Calin Georgescu privind Ucraina

Tratatul NATO este primul obstacol in politica externa a lui Calin Georgescu privind Ucraina, care sustine ca, in eventualitatea unei paci impuse de Trump in tara vecina, Romania ar putea sa profite si sa solicite retrocedarea fostelor teritorii romanesti. Afirmatiile lui Calin Georgescu referitoare la retrocedarea teritoriilor de catre statul vecin pot fi vizionate in podcast-ul lui Ion Cristoiu, care a demarat cu o discutie despre experienta politica a candidatului la prezidentiale si despre ... citește toată știrea