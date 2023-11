Recent, a fost publicata in Monitorul Oficia Decizia nr. 18/2023 a Camerei Deputatilor, care reglementeaza nivelul tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII, care se aplica in anul 2024.Mai exact, Decizia nr. 18/2023 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII prevede ca tarifele pentru anul 2024 sa ramana la acelasi nivel ca in anul 2023.Pagina de manuscris a actelor inaintate spre publicare ... citeste toata stirea