Trei aeronave F-16 din cele 32 achizitionate din Norvegia au sosit la Campia Turzii. Finalizarea receptiei intregului lot este estimata pentru finalul anului 2025

Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, din cele 32 achizitionate de Romania de la Regatul Norvegiei au aterizat in Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" de la Campia Turzii si vor intra in dotarea Escadrilei 48 Vanatoare din cadrul Bazei 71 Aeriana. Romania a primit pana in prezent noua aeronave, finalizarea receptiei intregului lot fiind estimata pentru finalul anului 2025.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar30 iulie - Maraton ... citește toată știrea