TREI MINISTRI, NICIO APROBARERaport de control "uitat" pe etajerele Ministerului Transporturilor

Raportul intocmit anul trecut de functionarii Directiei Corp Control din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in legatura cu activitatea secretarului de stat Sandor Gabor si a fostului director al Autoritatii Rutiere Romane (ARR), Mihai Alecu, a fost ignorat de trei ministri, desi documentul se afla, de aproape sase luni, spre aprobare pe masa celor care au condus in aceasta perioada respectiva institutie publica. Din 29 iunie 2021 pana in 8 septembrie 2021, Catalin Drula nu ... citeste toata stirea